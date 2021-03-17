Мошенники придумали новую схему с повторными звонками клиентам банков Фото: Shutterstock

Мошенники все чаще стали повторно атаковать россиян, представляясь от имени службы безопасности банков.

В своей "легенде" злоумышленники ссылаются на предыдущую попытку выманивания денег, после чего выпытывает у жертвы недостающий код подтверждения переадресации всех СМС на собственный номер. Об этой новой схеме мошенников сообщают "Известия".

Тем временем, специалисты по кибербезопасности отмечают, что повторная коммуникация повышает шансы на доверие граждан совсем не тем людям.

Так, москвичке Екатерине поступил звонок от мошенника, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом защиты средств от несанкционированного списания предложил установить программу удаленного доступа. Женщина заподозрила что-то неладное и обратилась в банк. Однако через пару недель ей снова: подставной сотрудник банка попытался выманить у нее конфиденциальный пароль из СМС.