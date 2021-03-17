Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо в России

Счетная палата (СП) предупредила о риске роста цен в России на топливо. В связи с этим ведомство рекомендовало поручить Минэнерго совместно с нефтяными компаниями обеспечить работу по подготовке генеральной схемы развития нефтяной отрасли на период до 2035 года.

Отмечается, что специалисты СП пришли к такому выводу, который приводится в отчете по итогам 2020 года, по результатам аудита прошлого года. Среди рисков в категорию "укрупненных проблем" как раз и вошел рост цен на топливо.

- Рост цен на топливо в мае 2018 года потребовал принятия правительством РФ экстренных мер. Теперь отмечаются риски повторения роста розничных цен на топливо и, как следствие, возникновение социальной напряженности, - говорится в отчете ведомства.