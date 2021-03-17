В Европалате признали существование ошибок в отношениях с Россией Фото: Александр КОЦ

Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль заявил, что Европа допускала возникновение ошибок в отношениях с Россией. Об этом он заявил в своей статье в австрийском издании Kurier.

Ляйтль отмечает, что несмотря на достижении низшей точки понимания между сторонами все еще есть шанс на "перезагрузку". По его мнению, необходимо вновь наводить мосты, а не возводить преграды.

В качестве варианта он отметил, что для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая такими действиями доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.

Напомним, отношения между РФ и западными странами значительно ухудшились из-за ситуации на Украине и воссоединения с Крымом. США, Евросоюз и Канада обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины, после чего ввели против нашей страны санкции.