Последние новости на утро 17 марта 2021: В Европе признали наличие ошибок в отношениях с Россией

Важные новости утра Фото: Александр КОЦ

Последние новости на утро 17 марта 2021 года. Президент Ассоциации европейских торгово-промышленных палат Кристоф Ляйтль признал, что Европа допускала возникновение ошибок в отношениях с Россией. Однако несмотря на достижении низшей точки понимания между сторонами, все еще есть шанс на "перезагрузку". По его мнению, необходимо вновь наводить мосты, а не возводить преграды. В качестве варианта он отметил, что для этого Брюсселю следует постепенно ослаблять санкции, создавая такими действиями доверительную атмосферу, а также налаживать взаимодействие в сферах экономики, науки и культуры.

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший американский лидер Дональд Трамп всего одним словом смог описать возможность участия в выборах президента США в 2024 году. "Посмотрим",- сказал он, прокомментирую вопрос о возможности выдвижения себя на пост главы государства.

Председатель крымского Госсовета Владимир Константинов рассказал, что в 2014 году украинский олигарх Игорь Коломойский предлагал ему заменить проведение референдума на полуострове и провести плебисцит - в обмен на инвестиции в регион, который оставался бы в составе Украины.

Под Рязанью 17 человек пострадали в ДТП с автобусом "Москва - Пенза". Всего в транспорте в момент аварии было 58 человек, среди них нет детей. Предварительной причиной случившегося мог стать занос автобуса из-за чего он и опрокинулся.

В 2020 году после проверок Счетной палаты в бюджет России вернулись 16,423 миллиарда рублей. Всего СП выявила 3 698 нарушений в бюджетной сфере на общую сумму 355,5 миллиарда рублей.

Космонавты МКС обнаружили возможное место утечки воздуха в российском модуле "Звезда" с помочью чаинок. Пока предполагаемое место утечки с Земли им посоветовали заклеить скотчем.

Фото с места ЧП, предоставлено КП очевидцем

В городе Лесосибирске Красноярского края произошел пожар, который унес жизни четверых детей (2,5 года, 5, 10, 17 лет). Все они погибли в многоквартирном жилом доме, бабушка и еще один внук пострадали.

С 17 марта 2021 года в России налоговые службы получили расширенный доступ к банковской тайне. Теперь банки обязаны в течение трех дней предоставлять данные по запросу налоговиков, в том числе, передать копии паспортов клиентов, карточек с образцами подписей и другое.