Роспотребнадзор посоветовал россиянам сделать прививки от клещевого энцефалита. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина рассказала, как подготовиться к весенней клещевой активности и не заразиться энцефалитом.

"Почему надо начинать заранее – в первый сезон нужно сделать две прививки, между ними желательно подождать два месяца или в экстренном случае две недели. При этом не каждая территория является эндемичной по клещевому энцефалиту, хотя это наиболее тяжелое заболевание, в ряде случаев приводящее к инвалидности", – сказала Наталья Шашина в интервью радио Sputnik.

Она отметила, что прививка "пригодится" гражданам РФ, проживающим в Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Тюменской областях. При этом в Москве территория не объявлена эндемичной по энцефалиту, и жителям столицы прививка не нужна. Она рассказала и про другие опасные болезни, которыми можно заразиться при укусе клеща.

"Наиболее распространенная сейчас инфекция – клещевой боррелиоз. Это бактериальная инфекция, случаев заболевания ею гораздо больше, чем энцефалита. Есть и другие. Причем один клещ может передать сразу две инфекции", – сказала специалист Роспотребнадзора.

Специалист посоветовала в любом случае предостерегаться и надевать длинные брюки, заправлять их в носки с плотной резинкой, а рубашку заправлять в брюки, находясь на опасной местности.

При обнаружении клеща его необходимо принести на анализ.