В Российских школах предложили обучать старшеклассников основам взрослой жизни Фото: REUTERS

В российских школах предложили ввести новый предмет для старшеклассников. Из могут начать обучать «Основам взрослой жизни».

Инициатива поступила от директора Института прогрессивного образования Анны Маркс. Она обратилась к министру просвещения России Сергею Кравцову с предложением утвердить нововведение для обучающихся старших классов.

По мнению Маркс, сегодня учащиеся недополучают реальной информации о жизни. Опрос, проведенный специалистами института, показал, что 76% учащихся недовольны качеством базовой школьной программы. Респонденты указывают, что программа «оторвана от жизни» или «несовременна».

Большинство школьников хотят получать реальную информацию, которая пригодится «во взрослой жизни». В частности, сведения из сферы психологии, финансовой грамотности и полового воспитания.

В связи с этим, Анна Маркс просит ввести новый курс «Основы взрослой жизни» для учащихся 10-11 классов. Предполагается, что в рамках его подростки получат знания по финансовой грамотности, основам психологии, межличностных взаимоотношений, правильного питания, осознанного потребления, а также инструментам решения широкого круга «взрослых» проблем.

- Выпускники школ должны обладать не только качественными знаниями, но и уметь ориентироваться во многих вопросах, касающихся взрослой самостоятельной жизни, - цитирует RT текст письма.

Ранее сервис по поиску работы SuperJob провел опрос. который показал, что четверть родителей в России не контролирует карманные расходы подростков. Среди родителей учеников начальных классов только 14% не интересуются, как были потрачены карманные деньги, пишет газета "Известия".