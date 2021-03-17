В Европарламенте предложили оценить ущерб странам ЕС от антироссийских санкций Фото: REUTERS

В Европарламенте задались вопросом ущерба, который странам ЕС наносят антироссийские санкции. Европарламентарий от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял данный вопрос и призвал представителей стран посчитать финансовую составляющую.

В 2014 года Совет ЕС ввел в отношении России первые ограничительные меры. Прошло более шести лет – этого достаточно, по мнению парламентария, чтобы оценить экономическую составляющую.

- Санкции были продлены до конца 2021 года. Посчитал ли Совет ЕС экономические последствия принятых мер? – задается вопросом Де Ман.

В своем обращении к представителям ЕС он поинтересовался, «Во что обходятся эти санкции членам Евросоюза?».

Пока никаких конкретных цифр в ответ на призыв парламентария не поступило, сообщает RT.

Тем временем российские политологи прогнозируют, что санкции будут продлены и после окончания 2021 года, но экономика России приспособилась к текущим условиям. Отечественная валюта даже показывает небольшой рост в последние месяцы.

Во многом это связано с успехами вакцинации от коронавируса, сообщает ФАН.