В Москве вечером 17 марта прогнозируют пробки 8 баллов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пробки до восьми баллов ожидают вечером в среду жителей и гостей Москвы. Об этом сообщается в инфографике в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки от пяти до шести баллов. Вечером они могут достигнуть семи-восьми баллов.

Отмечается, что утром в среду движение затруднено на 82 километре МКАД на внутренней стороне, Волоколамском шоссе, Проспекте мира (Северянинский п/д), на Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54, на Дмитровском шоссе в районе дома 67, 31 км МКАД в обе стороны и 53 км МКАД в обе стороны.

Ранее во вторник подобная ситуация наблюдалась на Ярославском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах.

Департамента транспорта столицы предупреждает о заторах на дорогах, и советует по возможности избегать по пути трудных участков.