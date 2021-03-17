Ликвидаторов пандемии коронавируса предложили внести в льготную группу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой о введении новой группы льготников. Он предлагает сделать такими "ликвидаторов пандемии коронавируса".

Он сообщил об этом РИА Новости, ссылаясь на документ, направленный премьер-министру РФ.

К ликвидаторам пандемии коронавируса Петров предлагает отнести врачей, ученых, волонтеров, сотрудников специальных служб, которые принимали активное участие в борьбе с пандемией.

Петров считает, что льготы представителям этих профессий должны предоставляться по примеру с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС.

Если инициатива первого зампреда общественной палаты получит одобрение, представители новой льготной категории смогут рассчитывать на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, санаторно-курортное лечение и другие государственные гарантии.

Ранее российские врачи, борющиеся с коронавирусом, получили выплаты от государства.