"Ъ": Президент "ФСБ" арестован в Москве

Президент "ФСБ" арестован в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президента коммерческой организации "Фонд содействия безопасности" (ООО ФСБ) Андрея Першина арестовали в Москве. Фонд занимается оказанием юридической и практической помощи физическим лицам и организациям любой формы.

По данным издания "Коммерсантъ", Андрей Першин пытался получить от генерального директора ООО "Лагуна" (компания занимается арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью) Сергея Мелина 24 миллиона рублей в обмен на решение проблем, возникших из-за якобы существующего уголовного преследования в отношении бизнесмена.

Андрей Першин был задержан полицией после получения первой части обещанных денег в размере 100 тысяч рублей.

Сообщается, что полицейские намерены направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками.

Мелин обратился после беседы с Першиным в Федеральную службу безопасности.