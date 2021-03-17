На Украине рассказали о ракете, заставляющей Россию «психовать»

Комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об усилении военно-морских сил Украины.

Страна обзавелась ракетными комплексами ЖК-360МЦ с противокорабельными ракетами «Нептун». Жданов считает, что уникальные вооружения заставляют Россию «психовать».

По его словам, в данное время «противодействия этой ракете нет».

«Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — сказал он в беседе с изданием «Главред».

Жданов считает, что если комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей, то Украина якобы полностью возьмет под контроль надводное морское пространство на 300 километров от берега.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ЖК-360МЦ «Нептун» разрушит Крымский мост за несколько минут.