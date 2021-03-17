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В мире17 марта 2021 8:49

На Украине рассказали о ракете, заставляющей Россию «психовать»

Страна обзавелась ракетными комплексами ЖК-360МЦ с противокорабельными ракетами «Нептун»
Анастасия РЫШКОВА
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Комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал об усилении военно-морских сил Украины.

Страна обзавелась ракетными комплексами ЖК-360МЦ с противокорабельными ракетами «Нептун». Жданов считает, что уникальные вооружения заставляют Россию «психовать».

По его словам, в данное время «противодействия этой ракете нет».

«Ракета летит над водой на высоте 3-300 метров, то есть ее никто не видит, она практически бесшумная, у нее дозвуковая скорость. Испытания показали, что точность ее попадания довольно высока, до нескольких метров», — сказал он в беседе с изданием «Главред».

Жданов считает, что если комплексы с «Нептунами» будут расставлены вдоль побережья Черного и Азовского морей, то Украина якобы полностью возьмет под контроль надводное морское пространство на 300 километров от берега.

В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ЖК-360МЦ «Нептун» разрушит Крымский мост за несколько минут.