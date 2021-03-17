На востоке Москвы автомобиль въехал в автобус на остановке, пострадали двое

Столичный департамент транспорта в Telegram-канале сообщил в среду, что в Москве автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с автобусом, высаживающим на остановке пассажиров. Авария произошла на востоке Москвы.

За рулем автомобиля Mini Cooper находилась девушка, которая после наезда на автобус выехала на тротуар и сбила трех пешеходов.

"На улице Стромынка в районе дома 14/1 автомобиль выехал на тротуар и совершил столкновение с автобусом, высаживающим пассажиров на остановке", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, пострадали два человека. На месте аварии работают сотрудники скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

Ранее подобный случай произошел в районе станции метро Маяковская. Женщина решила объехать пробку по тротуару. Начинающий водитель не справилась с управлением и въехала в остановку, на которой находились люди.