Вильфанд предупредил о перепадах температур в марте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в марте.

"Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение. В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", - рассказал он РИА Новости, подчеркнув, что в скором времени направление ветра сменится на северное.

В воскресенье будет малооблачно, при этом в Москве температура опустится до -8...-10, по области — до -14 градусов.

Такой же температурный фон будет сопровождать центр Европейской России.

Специалист отметил, что перепады температур характерны для этого времени года и не стоит ожидать, что весна будет идти "монотонно, как бронепоезд".

Вильфанд отметил, что в первой половине марта температура будет ниже нормы на один-три градуса и в ближайшую неделю, по его словам, сохранится неустойчивый характер погоды.

Ранее синоптики прогнозировали в Москве потепление, слякоть и пасмурную погоду.