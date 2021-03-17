Вильфанд предупредил о перепадах температур в марте.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в марте.
"Температурный фон будет около нормы, а дальше еще понижение. В субботу ночные температуры -5…-10 градусов, прогнозируем, что дневные температуры также будут отрицательными", - рассказал он РИА Новости, подчеркнув, что в скором времени направление ветра сменится на северное.
В воскресенье будет малооблачно, при этом в Москве температура опустится до -8...-10, по области — до -14 градусов.
Такой же температурный фон будет сопровождать центр Европейской России.
Специалист отметил, что перепады температур характерны для этого времени года и не стоит ожидать, что весна будет идти "монотонно, как бронепоезд".
Вильфанд отметил, что в первой половине марта температура будет ниже нормы на один-три градуса и в ближайшую неделю, по его словам, сохранится неустойчивый характер погоды.
Ранее синоптики прогнозировали в Москве потепление, слякоть и пасмурную погоду.