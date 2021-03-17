Мясников рассказал, для кого вакцина от коронавируса менее эффективна

Александр Мясников назвал категорию граждан, для которых вакцина от коронавируса менее эффективна Фото: Иван ПРОХОРОВ

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции оказывает меньший эффект на людей с хроническими и онкологическими заболеваниями.

Это обусловлено тем, что у таких людей ослаблена иммунная система, которая не может вырабатывать достаточное количество антител.

- У них эффект от вакцины мы не можем ожидать в районе 90 процентов, — рассказал телеведущий в эфире "СоловьевLIVE".

Мясников добавил, что иммунитет вырабатывается только у 50% онкобольных. По мнению медика, это приличная цифра, так как многие больные онкологией не могут пережить тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Ранее член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Николай Жуков рассказал, как коронавирус влияет на онкологию. Он сообщил, что вирус может ухудшить течение онкологического заболевания. При этом медик добавил, что данных о том, что коронавирус может спровоцировать развитие рака, нет.