Олег Тиньков назвал трех будущих российских миллиардеров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предприниматель и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков рассказал, кто из российских бизнесменов в ближайшее время возглавит топ самых богатых людей.

«Тройка миллиардеров в будущем — Дуров, Сторонский и братья Бухманы. Не знаю, правда, кто и на каком месте», — сказал Тиньков в эфире соцсети Clubhouse, которого цитирует Forbes.

Названные предприниматели уже являются долларовыми миллиардерами. Forbes оценивает состояние Павла Дурова в $3,4 млрд, Николая Сторонского в $1,1 млрд, у братьев Бухманов по $3,1 млрд у каждого.

Олег Тиньков также заявил, что на его взгляд при помощи мобильного приложения можно построить действительно прибыльный бизнес.

Напомним, российский предприниматель Павел Дуров — бывший основатель и владелец соцсети «ВКонтакте», он также основатель мессенджера Telegram; Николай Сторонский основатель британского финтех-стартапа Revolut; братья Игорь и Дмитрий Бухманы - основатели компании мобильных приложений Playrix.