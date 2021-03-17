Шойгу: Сотрудничество России с Анкарой сложное, но результативное

Сотрудничество России с Анкарой сложное, но результативное, заявил Шойгу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава военного ведомства России Сергей Шойгу рассказал о взаимодействии России и Турции. Он отметил, что отношения стран не простые, но результативные.

Министр объяснил, что если вести речь об отношениях Турции и России, то между Анкарой и Москвой идёт непростая, очень сложная, но результативная совместная работа.

- Почему сложная? Потому что мешают, потому что Турция является членом НАТО. Всё это, конечно, мешает, но я считаю, что сотрудничество между государствами, когда одна страна член Альянса, а другая нет — это уникальный опыт выстраивания отношений, — сказал Шойгу в интервью изданию Tengrinews.

Министр отметил, что Москва и Анкара находят компромиссы там, где это, казалось бы, невозможно.

Шойгу напомнил про Идлибскую зону деэскалации. Министр объяснил, что создание в свое время зон деэскалации в Сирии стало разрешением конфликта.

- Создать зоны деэскалации для того, чтобы люди начали говорить между собой, чтобы действительно произошло своего рода разделение. Одни готовы жить вот так, а другие не готовы так жить, поэтому появляются эти зоны, — пояснил Шойгу.

Шойгу также напомнил про взаимодействие урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.