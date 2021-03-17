Минэнерго оценил риск роста цен на топливо в России

Замминистра энергетики Павел Сорокин оценил риск роста цен на топливо в России Фото: Олег Укладов

Министерство энергетики России сообщило, что не видит предпосылок для роста цен на топливо по стране, как это было в 2018 году, когда правительство было вынуждено предпринимать срочные меры.

- Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году, — приводит слова заместителя министра энергетики Павла Сорокина ТАСС.

Он отметил, что нефтяные компании в полной мере обеспечивают страну топливом, а производство бензина увеличено.

- Уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин, и мы рассчитываем, что данные меры будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке, — сообщил Сорокин.

12 марта цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд 2018 года. В ходе торгов стоимость топлива достигла 55,75 тысячи рублей за тонну. На торгах стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,71 процента, а с начала текущего года цена на данное топливо на бирже выросла на 12,33 процента.