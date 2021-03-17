Шойгу назвал первые шаги администрации Байдена обнадеживающими. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал первые шаги администрации Байдена обнадеживающими.

"Они обнадеживают, потому что [произошло] такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все. Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу", - пояснил министр в интервью казахстанскому агентству Tengrinews.

Он подчеркнул, что Россия и США активно работают на оперативном и тактическом уровнях в Сирии.

"Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по несколько раз в день бывают контакты", - сказал Шойгу.

Министр выразил надежду на то, что когда-нибудь восстановится равноправный диалог Совета Россия и НАТО. Шойгу отметил, что на данный момент существует крайняя необходимость в договоренностях.