Российский хоккеист Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забив 718-ю шайбу. Он обошел канадца Фила Эспозито, который забил 717 голов. Свою 718 шайбу Овечкин забил в домашнем матче с "Нью-Йорк Айлендерс".

Лидером рейтинга бомбардиров является канадец Уэйн Грецки, на счету которого 894 гола в 1487 матчах. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Марсель Дионн (731). Александр Овечкин забил 718 шайб в 1 177 матчах.

16 марта Овечкин забил 717 шайбу, разделив шестое место с Филом Эспозито. Рекордный гол он забил в матче с "Бостоном", в котором "Вашингтон" победил со счетом 6:0.