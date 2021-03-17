Константин Косачев избран вице-спикером Совета Федерации

Константин Косачев избрал вице-спикером Совета Федерации Фото: Артем КИЛЬКИН

Председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева избрали вице-спикером палаты. Он будет курировать международные вопросы.

Ранее эту должность занимал Ильяс Умаханов, работавший на этом посту с 2010 года. Как пишет РИА Новости со ссылкой на свой источник, Умаханов получит должность спецпредставителя Совфеда по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Пост главы комитета по международным делам займет экс-заместитель главы МИД, сенатор Григорий Карасин.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин назначил Вадима Живулина полпредом правительства в Совете Федерации. До этого Вадим Живулин работал в Министерстве экономического развития России.