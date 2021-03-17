Итальянский художник изобразил на поле ампулу "Спутника V". Фото: Dario Gambarin

Итальянский художник-тракторист изобразил на поле на севере Италии ампулу российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Автором изображения выступил Дарио Гамбарин, прославившийся своими крупномасштабными работами.

- Это полная импровизация, навеянная актуальной повесткой. Мы видим, что происходит с AstraZeneca. В Италии "Спутник V" начнут скоро производить, все говорят об эффективности и безопасности этой вакцины, — объяснил художник свой перформанс в разговоре с ТАСС.

Это не первая работа художника, посвященная теме пандемии. В феврале 2020 года Гамбарин изобразил коронавирус и использовал слово "вакцина" на китайском языке.

Ранее в Бурятии решили украсить ковидный госпиталь изображением врача-ангела. Автор рисунка пояснила, что таким образом хотела поддержать медиков, редко видящих своих родных и близких из-за пандемии.