Рогозин: На реализацию научных космических программ требуется 15-16 млрд рублей в год

На реализацию научных космических программ требуется 15-16 млрд рублей в год. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, какая сумма требуется каждый год госкорпорации на финансирование космических программ.

"Требуется не менее 15-16 млрд рублей ежегодно на фундаментальную науку", - сказал Рогозин ТАСС.

Он рассказал, что в настоящее время миссия "Луна-25" полностью профинансирована, а "Луна-26" и "Луна-27" профинансированы примерно на 50%.

Роскосмос в октябре этого года планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25". Датой старта выбрано 1 октября, резервной датой 30 октября.

Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

"Луна 25" станет первым российским аппаратом на естественном спутнике Земли.

Рогозин также рассказал, что Роскосмос запросил совещание с Владимиром Путиным и надеется подтвердить финансирование научных программ.