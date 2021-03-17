Сергей Шойгу назвал слухи о желании России присоединить Казахстан фантазиями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал слухи о том, что Россия хочет присоединить к себе Казахстан, фантазиями.

- Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий! ...Можно много рассуждать, но у нас давно сложившиеся братские отношения. У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году, — сказал Шойгу в интервью местному порталу Tengrinews.kz.

Министр обороны РФ напомнил, что у двух стран "прекрасные отношения", а также действует договор о границе.

Ранее Сергей Шойгу оценил отношения между Москвой и Анкарой. Он назвал их очень сложными, потому что Турция является членом НАТО, но при этом результативными. Шойгу сообщил, что страны находят компромиссы там, где это, казалось бы, невозможно.