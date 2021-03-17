Израиль планирует возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Через несколько недель Израиль может возобновить авиационное сообщение с Россией. Об этом в среду, 17 марта, сообщил глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.

- Я думаю, что через несколько недель мы откроемся. Уже подготовили рейс, который должен быть открыт между Тель-Авивом и Москвой. Мы рассчитываем открыть остальные маршруты как можно скорее, - рассказал он в интервью агентству ТАСС.

Накануне пресс-служба израильского МИД говорила, что страна возобновит авиасообщение по всем направлениям с 16 марта текущего года. Отмечалось, что полеты разрешили выполнять из любого пункта назначения, однако число прибывающих рейсов будет ограничено в соответствии с квотой 3000 человек в день. Минздрав Израиля в свою очередь заявлял, что имеет право отменить людей рейс, если посчитает, что это может угрожать здоровью граждан.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, вчера оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на фоне эпидемиологической ситуации решил продлить остановку авиасообщения между Россией и Великобританией еще на один месяц, до 16 апреля.