Малышка, на которую рухнул снег в Балашихе, оказалась гражданкой Люксембурга Фото: "КП" Архив

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия в подмосковной Балашихе. На коляску с полуторагодовалой девочкой рухнул снег с крыши одного из домов.

Оказалась, что малышка имеет гражданство Люксембурга, оно перешло к ней от отца. А мама россиянка, она прописана в Балашихе.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что отец девочки является пластическим хирургом и имеет за рубежом свою клинику.

Сейчас ребенок в больнице. Ее госпитализировали 16 марта, сразу после происшествия.

Врачи диагностировали у маленькой пациентки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Помимо этого, на лбу у девочки образовалась большая гематома.

51-летняя женщина, которая катила коляску с ребенком, почти не пострадала. У нее легкие ушибы.

Прокуратура Московской области организовала по данному факту проверку.

Ранее зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палате РФ Александр Холодов дал совет автомобилистам, что делать если на машину рухнула снежная глыба или транспорт повредили во время уборки снега. Обычно, получить компенсацию в таких случаях крайне непросто, сообщает Пятый канал.