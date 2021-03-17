Малышка, на которую рухнул снег в Балашихе, оказалась гражданкой Люксембурга
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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия в подмосковной Балашихе. На коляску с полуторагодовалой девочкой рухнул снег с крыши одного из домов.
Оказалась, что малышка имеет гражданство Люксембурга, оно перешло к ней от отца. А мама россиянка, она прописана в Балашихе.
Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что отец девочки является пластическим хирургом и имеет за рубежом свою клинику.
Сейчас ребенок в больнице. Ее госпитализировали 16 марта, сразу после происшествия.
Врачи диагностировали у маленькой пациентки закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Помимо этого, на лбу у девочки образовалась большая гематома.
51-летняя женщина, которая катила коляску с ребенком, почти не пострадала. У нее легкие ушибы.
Прокуратура Московской области организовала по данному факту проверку.
Ранее зампредседателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палате РФ Александр Холодов дал совет автомобилистам, что делать если на машину рухнула снежная глыба или транспорт повредили во время уборки снега. Обычно, получить компенсацию в таких случаях крайне непросто, сообщает Пятый канал.