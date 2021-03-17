Российские вузы обеспечат бюджетными местами более половины выпускников 2021 года

Каждый второй выпускник 2021 года будет обеспечен бюджетным местом в вузе России Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что каждый второй выпускник 2021 года будет обеспечен очным бюджетным местом в высшем учебном заведении России. Об этом он рассказал в рамках правительственного часа в Совфеде.

- В 2021 году из школ выпустятся 697 тысяч одиннадцатиклассников, при этом нами распределяется 542 тысяч бюджетных мест, это почти на 10% больше, чем в прошлом году. Из них в бакалавриат и специалитет, то есть собственно для выпускников школ - 422 тысяч Каждый второй выпускник школы будет обеспечен очным бюджетным местом, конечно, на конкурсной основе, — приводит слова Фалькова ТАСС.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что ведомство будет мониторить уровень зарплат выпускников. В заявлении отмечается, что это будет способствовать пониманию о вкладе вузов в экономику регионов.