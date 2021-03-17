МИД РФ назвал политически вредным решение Британии нарастить ядерный потенциал Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Решение британских властей нарастить ядерный потенциал королевства является немотивированным, политически вредным и ущербным с точки зрения укрепления мировой стабильности. Об этом в среду, 17 марта, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

- Аргументы, которыми Лондон пытается обосновать данной решение, ложный. Такие действия со стороны Британии показывают, что фокус британского подхода к международным делам сместился в сторону абсурда. А именно – он сместился собственные представления о происходящем, а не на реальные факты, - подчеркнул он в интервью изданию РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, вчера правительство Великобритании опубликовало новую внешнеполитическую и оборонную стратегию государства на ближайшие 30 лет. В данном документе главной геополитической угрозой для мира назвали Китай, а также пообещали «активно противостоять полному спектру со стороны Москвы». В частности, в обзоре говорится о планах Британии увеличить ядерный арсенал и оборонные расходы, а также контролировать космическое и киберпространство.