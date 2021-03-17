Укладка второй нитки «Северного потока - 2» в Дании начнется в конце марта 2021 Фото: REUTERS

Укладка второй нитки трубопровода «Северный поток - 2» в исключительной экономической зоне Дании должна стартовать в конце марта текущего года. Такие сроки указаны в графике компании Nord Stream 2 AG, представленном энергетическим агентством Дании в среду, 17 марта.

- Схема строительства линии А. Подготовительный этап запланирован на середину марта 2021 года. Укладка труб возобновится в конце текущего месяца и будет продолжаться до третьего квартала этого года, - говорится в документе, который цитирует агентство ТАСС.

Датское энергетическое агентство уточнило, что перед начало работа компания Nord Stream 2 AG должна представить скорректированный график, однако утверждать его ведомству не требуется.

Проект «Северный поток - 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощность около 55 миллиардов кубических метров ежегодно от российского побережья через Балтийское море до Германии.

Накануне польское правительство признало, что все признаки указывают на то, что строительство трубопровода «Северный поток – 2» будет завершено.