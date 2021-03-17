Трамп готов побороться с Меган Маркл за пост президента США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет баллотироваться на пост главы государства вновь, если одним из кандидатов станет супруга принца Гарри Меган Маркл.

Журналисты телеканала Fox News попросили Трампа оценить информацию о том, что герцогиня Саксесская может принять участие в предвыборной гонке, так как она встречалась с представителями Демократической партии США

"Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться. Я не являюсь ее поклонником", - ответил экс-президент.

Трамп прокомментировал и недавнее интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

"Думаю, что королева - замечательный человек", - сказал Трамп.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл рассказали на ток-шоу Опры Уинфри о подробностях жизни в Букингемском дворце. Маркл отметила, что большая часть королевской семьи расисты. Она рассказала, что в момент первой беременности подверглась нападкам, так как королевская семья переживала за цвет кожи будущего ребенка. При этом она не назвала имен.