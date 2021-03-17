СК требует арестовать главу Федерации России по прыжкам в воду по делу о мошенничестве

СК потребовал арестовать главу Федерации по прыжкам в воду Алексея Власенко. Фото: synchrorussia.ru

Следственный комитет РФ потребовал арестовать президента Федерации России по прыжкам в воду, исполкома ОКР Алексея Власенко по делу о мошенничестве. Следствие ходатайствует об аресте до 16 мая.

- В суд поступило ходатайство следователя об избрании в отношении Власенко меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует сообщение Басманного суда Москвы РИА Новости.

Власенко подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности о деле не сообщаются.

В ноябре прошлого года Алексей Власенко был переизбран президентом федераций по прыжкам в воду, водному поло и синхронного плавания.

Ранее по делу о коррупции арестовали бывшего президента футбольного клуба "Барселона". По версии следствия, Хосеп Бартомеу заключал сделки от имени футбольного клуба в целях получения личной прибыли. Также правоохранительные органы провели обыск в офисе клуба.