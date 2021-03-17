Песков: правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российское правительство контролирует ситуацию с ценами на топливо на территории страны. Действующие в настоящее время демпферные механизмы не позволят им резко меняться. Об этом в среду, 17 марта, в ходе беседы с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Мы исходим из того, что кабинет министров держит ситуацию под контролем, имеющиеся механизмы задействованы и они не позволят резко меняться ценам на топливо. После предыдущих нежелательных скачков цен, в том числе в 2018 году, в России разработали специальный демпферный механизм для смягчения влияния факторов мировой конъюнктуры цен на нефть, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Накануне российская Счетная палата предупредила о риске роста цен на топливо на территории государства, порекомендовав Минэнерго и нефтяникам обеспечить работу по подготовке генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2035 года.

В свою очередь Минэнерго не увидело предпосылок для роста цен на топливо в РФ, как это было три года назад, когда власти были вынуждены предпринимать срочные меры.