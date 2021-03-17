Минприроды предложило закрепить в законе понятие «вторичные отходы» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разработали законопроект, которые позволит на законодательном уровне закрепить понятие вторичных материальных ресурсов и эффективнее проводить работу по сокращению количества мусорных полигонов в государстве. Об этом в среду, 17 марта, сообщил глава российского Минприроды Александр Козлов на заседании комитета Госдумы по экологии и окружающей среде.

- Мы должны закончить несколько полезных экологических законов. Уже подготовили проект, который вводит новые понятие - вторичные материальные ресурсы. Это необходимо, чтобы исключить споры между бизнесом и надзорными органами, которые не могут договориться, а также сформировать основу для обращения с вторичными отходами, - объяснил министр.

Александр Козлов отметил, что закрепление данного понятие в российских законах позволит эффективнее проводить работу по сокращению количества мусорных полигонов в стране. Заниматься данным вопросом будет публично-правовая компания «Российский экологический оператор».

Ранее сайт kp.ru писал, что правительство России в настоящее время разрабатывает законопроект, который запретит использовать и производить одноразовый пластик, в том числе одноразовую посуду, на территории страны.