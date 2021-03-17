Елена Вяльбе сравнила невесту Большунова с женой декабриста

Александр Большунов. Фото: EPA/ТАСС

В среду, 17 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". Главное событие весны-2021 в мире лыжного спорта - это свадьба лидера российской сборной Александра Большунова. Елена Валерьевна рассказала о грядущем событии и дала характеристику Анне Жеребятьевой - невесте Большунова:

- Свадьба будет в Подмосковье, я приглашена и буду там, если ничего не изменится. Больше всего на ЧМ общалась с Аней. Я ее могу сравнить с "женой декабриста". Она настолько предана ему, что создает атмосферу, когда Саша может расслабиться. Аня, наверное, больше, чем родители знает. Она вносит столько позитива в жизнь Саши, что все будет хорошо. Они друг другу подходят, - сказала Елена Вяльбе в эфире Радио "КП".

Напомним, ранее, сайт KP.RU сообщал, что на последнем этапе Кубка мира Александру Большунову официально вручили Серебряный глобус после финальной гонки сезона как лучшему лыжнику мира. А вот главное событие в жизни Большунова - 24 апреля у него будет свадьба с лыжницей Анной Жеребятьевой. Уже после финала сезона Кубка мира.