МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Украины в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российское министерство иностранных дел сегодня был вызван временный поверенный в делах Украины в России Василий Покотило. Ему выразили решительный протест из-за провокаций в Киеве против российских дипломатов. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на официальном сайте МИД России.

Сообщается, что рядом со здание российского посольства в Киева и мест проживания дипломатов были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и оскорбительными комментариями. Кроме того, неизвестные нанесли повреждения четырем служебным автомобилям посольства России.

- Россия рассматривают эту провокационную акцию как очередное грубое нарушение украинской стороной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях. В данном документе содержится обязательство принимающей стороны о предотвращении всякого нарушения спокойствия иностранных дипломатов или их оскорбления, а также предоставлении гарантий безопасности, - говорится в сообщении российской внешнеполитической службы.

В связи с этим МИД России потребовал от Украины срочно провести тщательное расследование данного инцидента и привлечь виновных к ответственности, а также в дальнейшем не допускать подобных провокаций.

Кроме того, российское посольство в Киев направило в украинский МИД ноту протеста в связи с происшествием.