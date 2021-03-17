В Кремле заявили, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Роскомнадзор не ведет деятельность против Twitter.

- Они ведут действия, которые направлены на соблюдение российского законодательства и на принуждение компаний к выполнению российских законов в случае, если они от этого демонстративно отказываются, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Он добавил, что администрацию президента информируют о действиях Роскомнадзора. Песков отметил, что в данном случае ведомство просто выполняет свои обязанности.

- И в случае больших компаний, и в случае средних. и в случае микрокомпаний это требует совершенно одинаковых действий по возвращению законности в их деятельность, — сказал пресс-секретарь.

Ранее появилась информация, что Роскомнадзор намерен через месяц заблокировать Twitter, если сервис не будет бороться с запрещенной информацией. По словам замглавы ведомства, сервис пока имеет все шансы избежать, если его руководство пойдет на контакт.