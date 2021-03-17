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Спорт17 марта 2021 13:27

Вяльбе - о финише мужского марафона на ЧМ-2021: "Мы не хотели принизить Клебо, он лучше всех в спринте"

Президент ФЛГР прокомментировала борьбу Большунова и с норвежцем на финише гонки на 50 километров в Оберстдорфе
Евгений НЕСЫНЕвгений НЕСЫН
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Елена Вяльбе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". Она дала комментарий по поводу скандального финиша на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021. В мужском марафоне Большунов стал вторым после дисквалификации норвежца Клебо, в борьбе с которым Александр сломал палку. Елена Валерьевна прокомментировала скандальный финиш:

- Это суперпрестижная гонка, она последняя. Мы прекрасно пониманием, что и Клебо хотел выиграть. Обыграть его в спринте, сейчас он лучший в мире, этого никто не отрицает. Что было в его голове на тот момент - странно. Прошла гонка - без происшествий. А если есть столкновения, то это интересно. На ЧМ такого дисквалифицировали - это беспрецедентный случай для FIS. Мы должны сделать правила четкими, чтобы понятно было.

Напомним, что ранее сайт KP.RU сообщал, что Большунов одержал победу над Клебо на Кубке мира в Швейцарии. При этом, след скандала Оберстдорфа закончился. Апелляция по скандальному финишу Клебо на ЧМ-2021 была отклонена.