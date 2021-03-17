Губернатор Василий Орлов: «Переселение людей из аварийных домов - приоритетная задача для Амурской области»

Губернатор Василий Орлов рассказал о реализации программы переселения из аварийного жилья. Фото: Иван МАКЕЕВ

Амурская область планирует досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Губернатор Василий Орлов поручил главам муниципалитетов ускорить ее реализацию и как можно скорее предоставить людям новые квартиры. В Ивановском районе и Райчихинске переселение уже завершено. В нескольких других муниципалитетах – Белогорске, Прогрессе, а также Белогорском, Константиновском, Мазановском, Шимановском и Тамбовском районах – аварийное жилье полностью расселят до конца года.

- Переселение жителей Приамурья из аварийных домов — одна из приоритетных наших задач, - подчеркнул губернатор Василий Орлов во время совещания с региональным правительством. - Это нужно делать, и делать достаточно быстро. К 1 мая я жду от министерства ЖКХ отчет о работе, проделанной каждым муниципалитетом в данном направлении. Главам нужно правильно расставить приоритеты, и уже, исходя из этого, планировать свои бюджеты.

В 2021 году на переселение амурчан из аварийного жилья выделяется 2,2 миллиарда рублей. При этом регион досрочно направляет в Фонд ЖКХ заявку на получение поддержки уже следующего этапа, рассчитанного на 2022 год. Сохраняя такие темпы по расселению аварийных квадратных метров в 2022-2023 годах, Амурская область рассчитывает получить федеральные средства по этапам 2023-2024 годов и досрочно завершить программу, реализуемую в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

За два года действия нацпроекта в Приамурье были расселены 18,46 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Новое жилье получили 884 человека – это 434 семьи. В декабре прошлого года регион дополнительно получил 793 млн. рублей, чтобы досрочно выполнить этап 2021 года и пораньше переселить людей из ветхих квартир. Муниципальные власти сами определяют наиболее эффективные способы расселения: где-то приобретается новое жилье у застройщиков, где-то – покупаются квартиры и дома на вторичном рынке. Еще один способ решения проблемы - выплата переселенцам выкупной стоимости за аварийное жилье. В некоторых районах людям предлагают построить новые дома.

В январе этого года по поручению губернатора Василия Орлова в Приамурье началась масштабная работа по выявлению еще неучтенного аварийного жилищного фонда и ветхого жилья, не вошедшего ранее в действующие федеральные программы. Региональное министерство ЖКХ изучило многоквартирные дома, включенные в региональную программу капремонта на 2014–2043 годы. Специалисты оценили степень их изношенности и аварийности. Это необходимо для того, чтобы избежать лишних трат и предотвратить случаи, когда после дорогостоящего капитального ремонта здание признается аварийным и требует сноса.