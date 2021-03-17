Песков: Позиционирование России как угрозы стабильности в мире неприемлемо

Позиционирование России как угрозы стабильности в мире неприемлемо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Великобритании нарастить ядерный потенциал в связи с опасениями позиционирования России, как некой угрозы стабильности в мире.

"Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда", - сказал Песков.

Он отметил, что решение властей Великобритании увеличить ядерный потенциал вредит глобальной стабильности, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия сожалеет о пути, избранном Британией.

Также представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о ценах на топливо. Он отметил, что власти держат этот вопрос под контролем. Песков подчеркнул, что демпферные механизмы не позволят им резко меняться.

Он ответил и на вопрос о якобы вмешательстве России в выборы США. Представитель Кремля отметил, что такие мнения бездоказательны.