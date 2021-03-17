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В мире17 марта 2021 13:34

Песков: Позиционирование России как угрозы стабильности в мире неприемлемо

РФ сожалеет, что Британия избрала путь увеличения количества ядерных боезарядов
Анастасия РЫШКОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)

Позиционирование России как угрозы стабильности в мире неприемлемо.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Великобритании нарастить ядерный потенциал в связи с опасениями позиционирования России, как некой угрозы стабильности в мире.

"Позиционирование России как некоей угрозы является для нас неприемлемым, потому что это неправда", - сказал Песков.

Он отметил, что решение властей Великобритании увеличить ядерный потенциал вредит глобальной стабильности, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что Россия сожалеет о пути, избранном Британией.

Также представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о ценах на топливо. Он отметил, что власти держат этот вопрос под контролем. Песков подчеркнул, что демпферные механизмы не позволят им резко меняться.

Он ответил и на вопрос о якобы вмешательстве России в выборы США. Представитель Кремля отметил, что такие мнения бездоказательны.