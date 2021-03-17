"Им самим должно быть стыдно!". Елена Вяльбе высказалась о терапевтических исключениях в спорте

Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". И она высказалась о терапевтических исключениях, которые применяются спортсменами.

- Я категорически против "придумывания" болезней. У них что, жизни после спорта не будет? Через 10 лет ушел из спорта, прекратил ее есть, и как будет работать организм. Я считаю, что это легализованный допинг. В нашей стране мы дважды обследуемся в ФМБА. И если спортсмен болен, то ему не дают допуск и пока не вылечат, то его не допустят до тренировок. И для меня странно, как в других странах соревнуются.

Елена Валерьевна дала более точную характеристику по поводу ситуации с исключениями. Как нужно делать, чтобы все было нормально в этом вопросе:

- Пускай в протоколе будет написано - у него имеются терапевтические исключения на препараты. Но мы будем знать, что есть такой больной спортсмен. Все в основном боятся - США, ВАДА это отдельная история. И они не очень хотели, чтобы их так сильно тревожили. Я не говорю, что те, кто имеют терапевтические исключения, лежат на диване. Но мне кажется что им должно быть самим стыдно - ты вроде бы и честен. Но и с другой стороны есть справка, - сказала Елена Вяльбе

Напомним, что ранее сайт KP.RU сообщал, что Большунов одержал победу над Клебо на Кубке мира в Швейцарии. А на следующий день ему официально вручили Серебряный глобус после финальной гонки сезона как лучшему лыжнику мира.