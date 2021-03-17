СК направил в Италию запрос об аресте вилл бывшего министра Михаила Абызова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский Следственный комитет выявили на территории Италии имущество бывшего министра Михаила Абызова на сумму в два миллиарда рублей. Следователи уже направили в Италию запрос об аресте двух вилл экс-чиновника. Об этом в среду, 17 марта, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

- Были получены данные о наличии у Абызова большого количества имущества на территории Италии. Экс-министр является собственником иностранной компании «Andulil Enterprises Limited», зарегистрированной на Кипре, которой принадлежат все акции другой компании, зарегистрированной в Италии. На это юрлицо оформлена в собственность вилла Иль Тезоро, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

Указанная вилла представляет собой большой имущественный комплекс с земельными участками, недвижимостью, сельскохозяйственными постройками, складами и бассейном. Расположена вилла в престижном районе Тосканы.

СК объяснил, что обслуживание недвижимости и использование по назначению сельскохозяйственных земель предполагает наличие наемного персонала, а, значит, похищенные обвиняемым деньги были вложены в развитие сельского хозяйства и в экономику страны Евросоюза.

Вторая вилла в Италии была оформлена Абызовым на своего сына, а общая стоимость вилл составила около двух миллиардов рублей.

Как сообщал сайт kp.ru, бывшего министра открытого правительства России Михаила Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и в мошенничестве в особо крупном размере. По информации СК, он похитил у нескольких компаний около четырех миллиардов рублей и вывел их за границу.