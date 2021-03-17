Черноморский флот следит за зашедшим в Черное море испанским эсминцем. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальный центр управления обороной сообщил в среду, 17 марта, что в акваторию Черного моря зашел испанский эсминец Mendez Nunez. Корабль НАТО взят на сопровождение силами Черноморского флота.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями фрегата Mendez Nunez ВМС Испании, зашедшего в акваторию Черного моря 17 марта", - сказали в НЦУО.

Ранее, 28 января в акваторию Черного моря зашел эсминец УРО (ПРО) «Портер» ВМС США, Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску объяснила заход эсминца. Она заявила, что судно явилось ответом НАТО на незаконную аннексию Россией Крыма и ее продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море. В связи с этим альянс увеличил свое оборонительное присутствие в этом регионе.