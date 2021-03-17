Российских арбитров не накажут за отказ участвовать в акции BLM на матче Лиги чемпионов

УЕФА не будет наказывать российских судей за отказ участвовать в акции BLM. Фото: Сергей КРАСИЛЬНИКОВ/ТАСС

УЕФА не будет наказывать российских судей за отказ участвовать в акции Black Lives Matter перед стартом матча Лиги чемпионов, заявили в пресс-службе союза.

- Игрок, тренеры и официальные лица матча на свое усмотрение решают, хотят они встать на колено или нет. Следовательно, за исполнение или неисполнение данного действия дисциплинарных взысканий не налагается, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Перед стартом матча арбитры не стали преклонять колено в рамках акции Black Lives Matter Фото: REUTERS

Российские судьи Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин обслуживали матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в рамках которого английский "Манчестер Сити" принимал немецкую "Боруссию". Перед стартом матча арбитры не стали преклонять колено в рамках акции Black Lives Matter, направленной против расизма.

Ранее отказался преклонять колено темнокожий форвард британского клуба "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа. Позже он назвал жест бессмысленным, а сам факт того, что кому-то нужно доказывать важность жизней темнокожих, унизительным.