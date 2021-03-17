Экс-сенатор Клинцевич объяснил, почему Германия пытается выиграть у США время для завершения «Северного потока-2»

"Северный поток -2" может быть завершен к сентябрю 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский политик, экс-сенатор Франц Клинцевич объяснил, почему США не смогут повлиять на «Северный поток -2».

В настоящее время газопровод готов на 95%. Берлин пытается выиграть время в решении разногласий с США по данному вопросу. Это даст возможность полностью завершить работы и ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию уже к сентябрю.

Франц Клинцевич уверен, что Германия будет до последнего стараться выиграть время и помочь реализовать проект, потому что нуждается в качественном и недорогом российском газе.

- У рядовых немцев и бизнеса вызывает недоумение беспардонное поведение американцев, которые взамен качественного и недорогого топлива предлагают свой более дорогостоящий газ, - рассуждает Клинцевич.

Он уверен, что Штатам не удастся помешать реализации «Северного потока-2». Газопровод будет введен в эксплуатацию и поможет экономическому развитию России и Германии.

- Полагаю, что американцам будет очень сложно отменить поступление российского качественного природного газа на территорию ЕС, - заключил Клинцевич в беседе с ФАН.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT выразил уверенность, что проект будет завершен. В пользу этого свидетельствует позиция крупных европейских политиков. Они не скрывают, что ставят интересы своего народа выше интересов США.