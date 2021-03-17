Елена Вяльбе: "Большунов не пойдет ни в какой биатлон"

Александр Большунов. Фото: EPA/ТАСС

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". И высказалась по поводу ситуации, которая обсуждается не так давно - а что, если кто-то из лыжников перейдет в биатлон? Или может сама Елена Валерьевна поможет биатлонистам:

- Мы абсолютно разные виды спорта. И я ничего не понимаю. Это какой-то каторжный вид спорта. Большунов не пойдет ни в какой биатлон. Часто спрашивают - не могли бы каких-то спортсменов дать нам. И я говорю - так найди в биатлоне и сделай из него чемпиона мира!

Напомним, что ранее сайт KP.RU сообщал, что Большунов одержал победу над Клебо на Кубке мира в Швейцарии. А на следующий день ему официально вручили Серебряный глобус после финальной гонки сезона как лучшему лыжнику мира. А вот главное событие в жизни Большунова - 24 апреля у него будет свадьба с лыжницей Анной Жеребятьевой.