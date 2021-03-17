Елена Вяльбе сказала, какого момента в фильме "Белый снег" не было в ее жизни

Елена Вяльбе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 17 марта, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пришла в гости на Радио "КП". Она поведала о процессе создания фильма "Белый снег". Он идет в прокате с 4 марта. И Елена Валерьевна принимала активное участие в съемках:

- Я была постоянно на съемках. Могу сказать, что мне и нашей команде за этот фильм не стыдно. Единственный момент, которого не было в моей жизни - на чемпионате мира я не летала на вертолете. Это фильм о моей жизни. Нет такого, чтобы два часа только гонки. Мы хотели, чтобы этот фильм был семейный и у нас это получилось, - сказала Елена Вяльбе в эфире Радио "КП".

Напомним, ранее, на последнем этапе Кубка мира Александру Большунову официально вручили Серебряный глобус после финальной гонки сезона как лучшему лыжнику мира. За сутки до этого сайт KP.RU сообщал, что Большунов одержал победу над Клебо. При этом, след скандала Оберстдорфа закончился. Апелляция по скандальному финишу Клебо на ЧМ-2021 была отклонена.

А вот главное событие в жизни Большунова - 24 апреля у него будет свадьба с лыжницей Анной Жеребятьевой. Уже после финала сезона Кубка мира.