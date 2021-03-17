Лавров заявил, что у него максимальное количество антител к коронавирусу

Сергей Лавров заявил, что у него максимальное количество антител к COVID-19 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у него максимальное количество антител к коронавирусной инфекции.

Об этом он сказал в начале встречи с коллегой из Израиля Габи Ашкенази. Последний сообщил, что все члены делегации сделали прививку от коронавирусной инфекции.

- Я уже переболел коронавирусом. У меня максимальное количество антител, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

В январе 2021 года в ходе своей пресс-конференции Сергей Лавров сообщил, что переболел коронавирусной инфекцией. Так он ответил на вопрос о том, будет ли делать прививку от коронавируса. Лавров рассказал, что болезнь протекала в легкой форме и теперь у него есть антитела к вирусу. Глава МИД уточнил, что услышал совет о том, что переболевшим коронавирусом следует делать прививку. Он добавил, что по этому вопросу будет советоваться с медиками.