Аналитик спрогнозировал откат курса рубля

Аналитик рассказал, что может помешать укрепиться рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе курс доллара опустился ниже 73 рублей, а евро приближается к 86 рубля. Однако по словам преподавателя кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерия Корнейчука, в дальнейшем укрепление отечественной валюты маловероятно.

«В ближайшее время поддержку рублю окажет неделя налоговых платежей в бюджет. Дальнейшего укрепления рубля мы не видим. Причина в том, что высокий курс рубля по отношению к доллару не выгоден экспортерам и бюджету. В условиях имеющегося дефицита выполнять социальные обязательства проще при слабом рубле», - цитирует аналитика «Российская газета».

Специалист также добавил, что цены на нефть притормозили рост, а это в свою очередь еще больше может ослабить позицию рубля.

Напомним, утром 17 марта на открытии торгов Московской биржи курс доллара составил 72,93 рубля, а курс евро - 86,88 рубля, передает «Свободная пресса».

Напомним, накануне эксперты дали россиянам совет покупать валюту. По словам финансистов, на сегодняшний день, это выгодное вложение, потому что в дальнейшем доллар и евро, скорее всего, снова подорожают, передает телеканал «360».