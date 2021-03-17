Минкульт РФ: "Евровидение" не имеет отношения к культуре

Министерство культуры не должно принимать участия в "Евровидении", заявила Любимова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр культуры РФ Ольга Любимова высказала мнение о международном певческом конкурсе "Евровидение".

"Министерство культуры не должно принимать участия в "Евровидении". Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет [Госдумы], который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е [годы]. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе", - сказала Ольга Любимова ТАСС.

Напомним, что ранее в России прошел выбор кандидата, который будет представлять нашу страну на международном творческом конкурсе. Выбор пал на певицу "Манижу". Девушка - наполовину таджичка - вызвала широкий резонанс среди публики. Некоторые граждане России отметили, что выбор такого кандидата оказался неудачным, потому как страну должен представлять русский музыкант. Другие с восхищением отнеслись к певице, отметив, что ее неординарные песни, манера поведения на сцене и темперамент позволят ей занять лидирующие позиции.