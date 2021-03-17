Валентина Матвиенко оценила шансы на сертификацию "Спутника V" в Евросоюзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила перспективы на сертификацию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Евросоюзе.

- Что касается нашей вакцины, она имеет все основания быть зарегистрированной, — цитирует Матвиенко ТАСС.

Также председатель Совфеда сообщила, что ежедневно спрос на отечественный препарат растет.

- Безусловно, спрос на вакцину каждый день растет, многие главы государств звонят и просят Россию прислать им вакцину "Спутник", — заявила Матвиенко.

Ранее Валентина Матвиенко сообщила, что ситуация в России с коронавирусом улучшается. Власти страны внимательно следят за обстановкой в мире и будут постепенно открывать границы. Она подчеркнула, что улучшить ситуацию помогли принятые в стране меры, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Кроме того, ситуацию улучшила массовая вакцинация.